आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च

आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च, अब एक ऐप में मिलेंगी कई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:07 pm Jun 29, 202603:07 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज (29 जून) आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया। कोविड-19 के दौरान संपर्क ट्रेसिंग के लिए शुरू किया गया यह ऐप अब एक बड़े डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म में बदल गया है। नए वर्जन में लोगों को एक ही जगह कई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और इलाज से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले से अधिक आसान होंगी।