दिल्ली के व्यक्ति ने ChatGPT की मदद ठगी की घटना को रोक दिया

दिल्ली के व्यक्ति ने ChatGPT की मदद से स्कैमर को ही फंसाया, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने ChatGPT का इस्तेमाल करके एक ठग को उसी के जाल में फंसा दिया। यह ठग खुद को उसका कॉलेज सीनियर और एक IAS अधिकारी बताकर फर्नीचर की फर्जी बिक्री के जरिए ठगने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने रेडिट पोस्ट में इस घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का इस्तेमाल करके एक वेब पेज बनाया, जिससे स्कैमर की लोकेशन और फोटो का पता चल गया।