फोन की बैटरी तेजी से हो रही है खत्म? ये 5 सेटिंग्स हो सकती हैं वजह

स्मार्टफोन आज हर किसी की जरूरत बन गया है, लेकिन बैटरी जल्दी खत्म होना लोगों की बड़ी परेशानी रहती है। कई बार फोन में कोई खराबी नहीं होती, फिर भी बैटरी तेजी से कम होने लगती है। इसकी वजह कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो चुपचाप ज्यादा बैटरी खर्च करती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें छोटे बदलाव करके बैटरी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। इससे फोन के रोजाना इस्तेमाल पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता।

#1 स्क्रीन की सेटिंग डालती है सबसे ज्यादा असर फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खर्च करती है। अगर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो या स्क्रीन बंद होने का समय ज्यादा रखा गया हो, तो बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। ऐसे में ऑटो ब्राइटनेस चालू रखना मददगार होता है। इससे आसपास की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन खुद कम या ज्यादा होती रहती है। इसके साथ ही स्क्रीन जल्दी बंद होने का समय तय करने से भी काफी बैटरी बच सकती है और फोन लंबे समय तक चलता है।

#2 लोकेशन और नोटिफिकेशन भी खाते हैं बैटरी लोकेशन सेवा हर समय चालू रहने पर बैटरी तेजी से खर्च हो सकती है। कई ऐप बिना जरूरत के पीछे से लोकेशन इस्तेमाल करते रहते हैं। इसे सिर्फ ऐप इस्तेमाल करते समय चालू रखने से फायदा होता है। वहीं जरूरत से ज्यादा नोटिफिकेशन भी बैटरी कम करते हैं। हर बार स्क्रीन जलने और फोन के काम करने से बिजली खर्च होती है। इसलिए गैर जरूरी ऐप की नोटिफिकेशन बंद रखना बैटरी बचाने का आसान तरीका माना जाता है।

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#3 बैकग्राउंड में चलते ऐप बढ़ाते हैं खर्च फोन में कई ऐप ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी पीछे से चलते रहते हैं। ये लगातार इंटरनेट और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैटरी कम होती रहती है। सेटिंग्स में जाकर गैर जरूरी ऐप का बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद किया जा सकता है। इससे ऐप तभी अपडेट होंगे जब आप उन्हें खोलेंगे। यह छोटा सा बदलाव फोन की बैटरी बचाने में काफी मदद करता है और दिनभर इस्तेमाल आसान बना सकता है।

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#4 बैटरी सेवर मोड बन सकता है मददगार ज्यादातर स्मार्टफोन में बैटरी सेवर मोड दिया जाता है। बैटरी कम होने पर इसे चालू करने से कई गैर जरूरी फीचर कुछ समय के लिए सीमित हो जाते हैं। इससे फोन थोड़ी कम रफ्तार से काम करता है, लेकिन बैटरी ज्यादा देर तक चलती है। सफर या बाहर रहने के दौरान यह फीचर काफी काम आता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने से फोन जल्दी बंद होने की परेशानी कम हो सकती है।