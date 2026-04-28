डिजिटल फाइल्स को सहेजने का काम आसान बनाते हैं ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल फाइल्स को व्यवस्थित करने, खोजने और प्रोसेस करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इनकी वजह से फाइल मैनेजमेंट ज्यादा तेज, सटीक और आसान बन गया है। ये टूल AI का इस्तेमाल करके फाइल्स को खुद-ब-खुद टैग करते हैं और नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी करते हैं। इससे हाथ का काम कम होता है और हर सेक्टर में उत्पादकता बढ़ती है। आइये जानते हैं 5 AI टूल, जो फाइल्स को सहेजने में उपयोगी हैं।

#1 यूआईपैथ: ज्यादा काम को करता है ऑटोमैटिक यूआईपैथ उन बड़ी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है, जो ढेर सारे दस्तावेजों के साथ काम करती हैं। यह आपको आसान भाषा के प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन बनाने की सुविधा देता है। यह टूल बहुत सारे दस्तावेजों से डाटा निकालने के काम को ऑटोमैटिक करने में खास तौर पर माहिर है और इसमें गलतियां न के बराबर होती हैं। इन प्रक्रियाओं को आसान बनाकर यूआईपैथ हाथ से डाटा डालने में लगने वाली मेहनत को कम कर सटीकता बढ़ाता है।

#2 रोस्सम: ईमेल से होने वाली प्रोसेसिंग को आसान बनाना रोस्सम को ईमेल से दस्तावेजों को संभालने के लिए बनाया गया है। यह हर तरह के दस्तावेज के लिए एक खास ईमेल एंडपॉइंट देता है। इसमें डुप्लीकेट डाटा का पता लगाने की क्षमताएं भी हैं। यह दस्तावेजों को कैटेगरी में बांटने और प्रोसेस करने में होने वाली गलतियों की संभावना को कम करता है। यह टूल उन कंपनियों के लिए बेहद जरूरी है, जो दस्तावेज मैनेजमेंट प्रक्रिया को ज्यादा कुशल और सटीक बनाना चाहती हैं।

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#3 M-फाइल्स ऐनो: स्मार्ट क्लासिफिकेशन और सर्च M-फाइल्स ऐनो एक ऐसा AI-संचालित सिस्टम देता है, जो सभी तरह के डाटा को खुद-ब-खुद क्लासिफाई और व्यवस्थित करता है। यह सिर्फ स्मार्ट सर्च की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि फाइल मैनेजमेंट को सुरक्षित रखने के लिए परमिशन और अनुपालन उपायों को भी लागू करता है। यह टूल दस्तावेजों के अंदर ऐसी जानकारी भी खोज सकता है, जिसे शायद आप नजरअंदाज कर देते। इससे फाइलों को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है।

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#4 नैनोनेट्स: सहयोगात्मक वर्कफ्लो को बेहतर बनाना नैनोनेट्स, स्लैक इंटीग्रेशन से सीधे मल्टी-पर्सन अप्रूवल चेन की सुविधा देकर सहयोगात्मक वर्कफ्लो को बढ़ावा देता है। इस तरीके से, टीमें अपने कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को छोड़े बिना डाटा निकालने को मंजूरी दे सकती हैं या खारिज कर सकती हैं। यह फाइल रिव्यू और फैसले लेने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक करता है, जिससे वर्कफ्लो बिना रुकावट चलता रहता है। यह मौजूदा कम्युनिकेशन और वर्कफ्लो सिस्टम से अलग हुए बिना फाइल मैनेजमेंट कुशल और सटीक बनने वाली टीमों के लिए उपयोगी है।