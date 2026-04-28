पर्सनल फाइनेंस को बेहतर बनाने में कमाल के हैं ये 5 AI टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब पर्सनल फाइनेंस के तरीके को बदल रहा है। इसके स्मार्ट टूल बजट बनाने, पैसे बचाने, निवेश करने और खर्च करने की आदतों को समझने में मदद कर रहे हैं। इस तकनीक का फायदा उठाकर आप अपनी वित्तीय योजना को बिना किसी मुश्किल के बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। यहां 5 AI टूल बताए गए हैं, जो आपको व्यक्तिगत सलाह देने के साथ आपके काम को ऑटोमेटिक भी कर देंगे।

#1 क्लियो: बजट बनाने और बचत करने में मददगार क्लियो चैट के जरिए आपके साथ बात करता है और आपके खर्च करने की आदतों को समझकर आपको तुरंत वित्तीय सलाह देता है। यह आपको बजट सेट करने, खर्चों पर नजर रखने और बातचीत के जरिए पैसे बचाने के लिए व्यक्तिगत टिप्स भी दे सकता है। इसका मतलब है कि यह वित्त प्रबंधन को ज्यादा मजेदार और प्रभावित करने वाला बना देता है, क्योंकि यह दिलचस्प तरीके से सारी जानकारी देता है।

#2 फ्लोव्लाइ: ऑटोमेटिक बचत के फायदे फ्लोव्लाइ ऑटोमेटिक तरीके से बचत करने में मदद करता है। यह आपके खर्चों को राउंड-अप करके पैसे बचाता है और व्यक्तिगत जानकारी भी देता है, जिससे वित्त प्रबंधन करना आसान हो जाता है। यह अपने आप ही यूजर्स के लिए बचत करता रहता है, उन्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका ऑटोमेटिक तरीका आपके खर्च करने के पैटर्न के बारे में अच्छी जानकारी देता है, जिससे अपनी वित्तीय आदतों को ठीक से समझकर बेहतर कर सकते हैं।

Advertisement

#3 एम्मा: खर्चों पर नजर रखने वाला टूल एम्मा आपके बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को आपस में जोड़ता है, जिससे यह आपकी सब्सक्रिप्शन पर नजर रख पाता है, फिजूल खर्च को पहचानता है और आपकी पूरी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है। यह आपको उन खर्चों को कम करने की सलाह देता है, जिनकी जरूरत नहीं है और साथ ही खर्च करने की आदतों की साफ तस्वीर पेश करता है। इसका गहरा विश्लेषण आपको अपने पैसों से जुड़े बेहतर फैसले लेने में काम आ सकता है।

Advertisement

#4 प्लम: निवेश और बचत का प्लेटफॉर्म प्लम आपके खर्च करने के तरीकों को देखकर पता लगाता है कि आप कितनी रकम सुरक्षित तरीके से बचा सकते हैं और फिर उस पैसे को खुद ही आपकी बचत या निवेश पोर्टफोलियो में डाल देता है। आप अपने पैसों को बिना किसी झंझट के बढ़ने देने के लिए जोखिम का स्तर भी चुन सकते हैं। यह टूल आपकी पर्सनल पसंद के हिसाब से ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिक करके बचत और निवेश को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है।