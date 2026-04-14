किताबें बेहतर तरीके से करें व्यवस्थित, इन 5 AI टूल्स का करें इस्तेमाल

अपनी किताबों का कलेक्शन संभालना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले टूल्स से काफी आसान हो गया है। ये अपने-आप आपकी किताबों की सूची बनाते हैं, उन्हें स्कैन करते हैं और उनका सारा डाटा भी मैनेज करते हैं। इससे किताबों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। इस तरह, आपकी बिखरी हुई किताबें अच्छे से सजे हुए कलेक्शन में बदल जाती हैं। आइये जानते हैं 5 AI टूल्स, जो घर की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए बेहतरीन हैं।

#1 रीडवाइज रीडर: हाइलाइट्स और नोट्स को व्यवस्थित करें रीडवाइज रीडर टूल किताबों से निकाले गए खास हिस्सों, आपके बनाए नोट्स और रिसर्च को बहुत अच्छे से संभालता है। यह खुद ही जरूरी बातों को टैग कर देता है और उनका छोटा सारांश भी बना देता है। इससे आपको किसी भी जानकारी को ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह टूल डिजिटल लाइब्रेरी के साथ भी जुड़ जाता है। इससे आप अपनी किताबों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और जब चाहें उन्हें देख सकते हैं।

#2 नोशन AI: किताबों को व्यवस्थित करने का लचीला तरीका नोशन AI भी किताबों को व्यवस्थित करने के लिए एक बहुत ही लचीला टूल हैं। आप अपनी किताबों के कलेक्शन के लिए डेटाबेस बना सकते हैं। साथ ही नोट्स का अपने आप सारांश तैयार कर सकते हैं, टैग बना सकते हैं और अपनी अलमारियों को खास पेज बनाकर अपनी मर्जी से सजा भी सकते हैं। यह टूल आपकी पढ़ी हुई किताबों का एक ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए बेहतरीन है, जिसमें आप कोई भी जानकारी आसानी से खोज सकते हैं।

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#3 लिबिब: हजारों किताबों की सूची बनाने में आसान लिबिब AI की मदद से बारकोड को पहचानता है और डाटा का मिलान भी करता है, जिससे यह और भी बेहतर हो गया है। इस टूल से आप किताबों के कवर स्कैन करके, नोट्स जोड़कर और रेटिंग देकर 5,000 तक किताबें अपनी सूची में जोड़ सकते हैं. यह टूल डाटा को आसानी से कहीं और भेजने की सुविधा भी देता है और आपकी पढ़ने की आदतों के हिसाब से किताबों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके सुझाव भी देता है।

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#4 लाइब्रेरीथिंग: तेजी से बारकोड स्कैन करें लाइब्रेरीथिंग AI का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे बड़े-बड़े डेटाबेस से किताबों की सारी जानकारी निकाल लेता है। यह टूल तेजी से बारकोड स्कैन करता है, अपने आप टैग लगाता है और आपकी पसंद के हिसाब से सुझाव भी देता है। इससे आप अपनी अलमारियों को किसी खास शैली या विषय के हिसाब से सही तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। यह पुराना और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बड़े से बड़े किताबों के कलेक्शन को संभालना बहुत आसान बना देता है।