स्वास्थ्य दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी सेहत से जुड़ी दिनचर्या को ज्यादा आसान, जरूरतों के हिसाब से और लगातार बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह हमारे लक्ष्यों को ऐसे कामों में बदल देता है, जिन पर आसानी से अमल कर सकें। ये टूल हमारी पसंद, आदतों और तरक्की के आधार पर बेहतर तरीके बताते हैं। आइये जानते हैं ऐसे ही 5 AI टूल के बारे में, जो इस काम में मददगार साबित हो सकते हैं।

#1 फिटबोड: ज्यादा स्मार्ट कसरत दिनचर्या फिटबोड एक शानदार AI टूल है, जो आपको ज्यादा असरदार कसरत दिनचर्या बनाने में मदद करता है। यह आपकी फिटनेस का स्तर, मौजूद कसरत के सामान, आराम करने के समय और पहले के प्रदर्शन को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से स्ट्रेंथ-ट्रेनिंग वर्कआउट तैयार करता है। जैसे-जैसे आप अपनी कसरत लॉग करते जाते हैं, यह ऐप भविष्य के वर्कआउट में बदलाव करता रहता है, ताकि आप लगातार बेहतर होते रहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा कसरत न करें।

#2 वायसा: AI के साथ भावनात्मक सहारा वायसा एक ऐसा AI मेंटल वेलनेस ऐप है, जो CBT से प्रेरित तकनीकों, मूड पर नजर रखने और निर्देशित बातचीत के जरिए भावनात्मक सहारा देता है। यह यूजर्स को तनाव से निपटने, स्वस्थ सोच के पैटर्न बनाने और दिनभर अपने मूड को जांचने में सहायता दे सकता है। अगर, आप अपनी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक निजी और कम दबाव वाला तरीका ढूंढ रहे हैं तो यह एक काफी अच्छा चुनाव हो सकता है।

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#3 स्लीप साइकिल: बेहतर नींद के तरीके स्लीप साइकिल का AI आपकी नींद के पैटर्न का विश्लेषण करता है और आपको नींद के हल्के चरण में जगाता है, जिससे सुबह जल्दी उठना काफी आसान महसूस होता है। यह समय के साथ आपकी नींद की गुणवत्ता पर भी नजर रखता है और उन आदतों को बताता है, जो आपकी नींद को खराब कर सकती हैं। अगर, आपकी सेहत से जुड़ी दिनचर्या बेहतर रिकवरी और लगातार ऊर्जा पर निर्भर करती है तो यह बेहद मददगार है।

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#4 मीलमाइंड: व्यक्तिगत भोजन योजना मीलमाइंड एक AI-पावर्ड मील प्लानिंग टूल है, जो आपके खाने से जुड़े लक्ष्यों, पसंद और पाबंदियों के हिसाब से व्यक्तिगत भोजन योजनाएं बनाता है। यह स्वस्थ खाने को आसान बना सकता है। साथ ही ऐसी रेसिपी और भोजन बताता है, जो आपकी दिनचर्या से मेल खाते हों, चाहे आपका लक्ष्य वजन कंट्रोल करना हो, संतुलित पोषण लेना हो या बस आप अपने रोजाना के भोजन को ज्यादा व्यवस्थित करना चाहते हो।