वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी को बेहतर बनाने वाले 5 AI टूल्स

आज के समय में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सही समय, जगह और धैर्य की जरूरत होती है। कई बार कम रोशनी, दूरी और जानवरों की तेज हरकतों के कारण तस्वीरें ठीक से नहीं आ पातीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से यह काम आसान हो गया है। ये टूल तस्वीर लेने से लेकर एडिट करने तक हर स्टेप में मदद करते हैं, जिससे फोटोग्राफर बेहतर और साफ तस्वीरें आसानी से बना सकते हैं।

#1 मर्लिन बर्ड ID: पक्षियों की पहचान आसान मर्लिन बर्ड ID एक फ्री AI ऐप है, जो पक्षियों की पहचान करने में मदद करता है। यह तस्वीर, आवाज और लोकेशन के आधार पर पक्षियों को आसानी से पहचान लेता है। इसमें हजारों प्रजातियों का डाटा मौजूद है, जिससे फोटोग्राफर फील्ड में ही सही जानकारी पा सकते हैं। यह टूल खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें लेते हैं और बिना उन्हें परेशान किए उनकी पहचान करना चाहते हैं।

#2 एडोबी लाइटरूम: एडिटिंग को बनाता है आसान एडोबी लाइटरूम एक लोकप्रिय AI टूल है, जो यूजर्स के लिए फोटो एडिटिंग को बहुत आसान बनाता है। इसमें ऑटो टोन, सब्जेक्ट मास्किंग और नॉइज हटाने जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह तस्वीर की रोशनी को संतुलित करता है और अनचाही चीजों को हटाने में मदद करता है। इसके जरिए पंख और फर की डिटेल्स को साफ और सुंदर बनाया जा सकता है, जिससे तस्वीरें ज्यादा नेचुरल और प्रोफेशनल दिखती हैं।

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#3 टोपाज लैब्स AI सूट: इमेज क्वालिटी में सुधार टोपाज लैब्स AI सूट कई टूल्स का सेट है, जो तस्वीर की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। यह कम रोशनी वाली तस्वीरों से नॉइज हटाता है और धुंधली इमेज को साफ करता है। इसके जरिए दूर से ली गई तस्वीरों को भी शार्प बनाया जा सकता है। यह टूल खासतौर पर उन फोटोग्राफर्स के लिए फायदेमंद है, जो हाई-ISO या लंबी दूरी से ली गई तस्वीरों को बेहतर बनाना चाहते हैं।

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#4 DxO प्योररॉ: RAW फोटो के लिए खास टूल DxO प्योररॉ एक AI आधारित सॉफ्टवेयर है, जो RAW फाइल्स को आसानी से बिलकुल साफ और शार्प बनाता है। यह हाई-ISO नॉइज को कम करता है और जरूरी डिटेल्स को सुरक्षित रखता है। इसका इस्तेमाल कम रोशनी या मुश्किल हालात में ली गई तस्वीरों के लिए किया जाता है। यह टूल फोटो की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, जिससे फोटोग्राफर बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं।