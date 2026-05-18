शहरी योजना को बेहतर बनाने वाले 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब शहरी योजना बनाने के तरीके को तेजी से बदल रहा है। पहले जहां नक्शे और डिजाइन तैयार करने में काफी समय लगता था, वहीं अब AI आधारित टूल्स कई काम तेजी से पूरा कर रहे हैं। ये टूल्स जगह की सीमाएं समझने, डिजाइन बेहतर बनाने और डाटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करते हैं। साल 2026 में कई शहरों और निर्माण कंपनियों ने ऐसे स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया है।

टूल 1 ऑटोडेस्क फॉर्मा आसान बनाता है डिजाइन ऑटोडेस्क फॉर्मा शुरुआती शहरी डिजाइन और भवन योजना तैयार करने में मदद करने वाला लोकप्रिय AI टूल माना जा रहा है। इसकी मदद से योजनाकार जल्दी नक्शे तैयार कर सकते हैं और धूप, हवा तथा रहने की सुविधा जैसे पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन कर सकते हैं। यह असली जियो डाटा के साथ काम करता है। इससे शुरुआती विचार से लेकर अंतिम डिजाइन तक का काम बिना रुकावट तेजी से पूरा हो पाता है।

टूल 2 एसरी सिटीइंजन 3D मॉडल तैयार करता है एसरी सिटीइंजन बड़े शहरों के 3D मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला AI टूल है। यह GIS डेटा की मदद से सड़कें, मोहल्ले और विकास के अलग-अलग मॉडल तैयार करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह टूल योजना के कई विकल्पों की तुलना करने और शहर पर उनके असर को समझने में मदद करता है। इसकी सहायता से योजनाकार यह देख सकते हैं कि किसी नए बदलाव का आबादी और शहर की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

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टूल 3 टेस्टफिट संभावनाओं का जल्दी करता है आकलन टेस्टफिट ऐसा AI टूल है जो किसी प्रोजेक्ट की संभावनाओं का अध्ययन तेजी से करने में मदद करता है। इसमें जोनिंग जानकारी डालने के बाद साइट प्लान, पार्किंग व्यवस्था और लागत का अनुमान जल्दी तैयार हो जाता है। बड़े आवासीय और मिश्रित परियोजनाओं में यह काफी उपयोगी माना जाता है। इससे बार-बार होने वाला हाथ का काम कम होता है। यही वजह है कि शुरुआती योजना और निर्णय प्रक्रिया को तेज करने के लिए कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं।

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टूल 4 बेंटले ओपनसिटीज प्लानर बढ़ाता है सहयोग बेंटले ओपनसिटीज प्लानर एक क्लाउड आधारित AI प्लेटफॉर्म है, जो शहरों के 3D मॉडल और विजुअल प्रस्तुति तैयार करने में मदद करता है। इसकी मदद से अलग-अलग टीमें एक साथ मिलकर योजना पर काम कर सकती हैं। यह टूल डेटा को आसान तरीके से साझा करने की सुविधा देता है, जिससे सरकारी विभागों और विशेषज्ञों के बीच तालमेल बेहतर होता है। सार्वजनिक चर्चा और परियोजना प्रस्तुति के लिए इसे उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें जानकारी समझना आसान होता है।