AI टूल वर्चुअल टीम को नए-नए आइडिया सिखाते हैं

वर्चुअल टीम की रचनात्मकता बढ़ाने में कमाल है ये 5 AI टूल

क्या है खबर?

वर्चुअल टीमों की रचनात्मकता को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल सहायक साबित हो रहे हैं। ये आइडिया सोचने को आसान बनाते हैं, विचारों को सही ढंग से जमाते हैं और ऐसी बातचीत को बढ़ावा देते हैं, जिससे कुछ ठोस काम हो। हर टूल में कुछ खास फीचर्स हैं, जो रचनात्मक सहयोग के अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 टूल्स, जो टीम की काम करने की क्षमता और नए विचारों को बेहतर बनाते हैं।