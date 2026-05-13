ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों की रुचि बढ़ाने में बहुत कमाल हैं ये 5 AI टूल

ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षा के तरीके में बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन छात्रों को इसमें जोड़े रखना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा के तरीके को बदल रहा है। इसकी मदद से शिक्षक अब ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिनसे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे और वे प्रेरित भी हों। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के तरीके को एक नया मोड़ दे रहे हैं।

#1 क्विजिज: प्रतियोगिता के जरिए खेल-खेल में सीखना क्विजिज सामान्य परीक्षाओं को एक मजेदार मल्टीप्लेयर गेम में बदल देता है, जहां छात्र सीखने के साथ-साथ एक-दूसरे से मुकाबला भी करते हैं। यह प्लेटफॉर्म AI का इस्तेमाल करके क्विज को इंटरैक्टिव चुनौतियों में बदल देता है। इसमें सही जवाब देने पर पॉइंट्स, स्ट्रीक्स (लगातार सही जवाब) और पावर-अप मिलते हैं। इससे छात्र परीक्षाओं को मजेदार प्रतियोगिता के तौर पर देखते हैं। गेम जैसे इस तरीके से छात्रों की भागीदारी बढ़ती है और सीखने की प्रक्रिया इनाम जैसी लगती है।

#2 क्यूरिपॉड: तुरंत होने वाला इंटरैक्टिव सहयोग क्यूरिपॉड की मदद से शिक्षक इंटरैक्टिव स्लाइड्स और पोल्स बना सकते हैं, जिनका जवाब छात्र तुरंत अपने डिवाइस से दे सकते हैं। AI से चलने वाला यह प्लेटफॉर्म तुरंत सहयोग और फीडबैक को बढ़ावा देता है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। इससे शिक्षक तुरंत छात्रों की समझ का पता लगा सकते हैं, अपनी पढ़ाई के तरीके को उसी हिसाब से बदल सकते हैं।

Advertisement

#3 नोलेज: स्थिर जानकारी को जीवंत पाठों में बदलना नोलेज की खासियत है कि यह स्थिर PDFs और दस्तावेजों को इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल में बदल देता है, जिनमें वीडियो, सवाल और सारांश शामिल होते हैं। छात्रों को लंबे दस्तावेज सिर्फ पढ़ने के लिए कहने के बजाय यह प्लेटफॉर्म सीखने के ऐसे रास्ते बनाता है, जो उनकी रुचि बनाए रखते हैं। AI एल्गोरिदम मुख्य चीजों को पहचानते हैं और ऐसे सवाल बनाते हैं, जो बच्चों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।

Advertisement

#4 मैजिकस्कूल: पूरा AI शिक्षण सहायक मैजिकस्कूल शिक्षकों के लिए 40 से ज्यादा ऐसे टूल देता है, जिन्हें खोजा जा सकता है और जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बने हैं। यह प्लेटफॉर्म काम के हिसाब से बंटा हुआ है। इसकी मदद से शिक्षक चंद सेकेंड में लेसन प्लान, असेसमेंट, रूब्रिक्स (मूल्यांकन मानदंड) और व्यक्तिगत पढ़ाई की सामग्री तैयार कर सकते हैं। समय लेने वाले तैयारी के कामों को ऑटोमेटिक करके शिक्षक छात्रों के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने में ज्यादा समय दे पाते हैं।