ये AI टूल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को बनाते हैं बेहतर 

डिजिटल मार्केटिंग की तेजी से बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल कैंपेन को बनाने, चलाने और बेहतर करने के तरीके को एक नया रूप दे रहे हैं। ये कंटेंट बनाने, विज्ञापनों को सुधारने, ऑटोमेशन, SEO, दर्शकों को समझने जैसी कई चीजों के लिए नए और बेहतरीन समाधान देते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के काम को ज्यादा दमदार और असरदार बनाकर उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

#1 जैस्पर AI: कंटेंट बनाने करता है आसान जैस्पर AI एक दमदार कंटेंट जनरेटर है, जो शानदार गुणवत्ता की ऐड कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग ड्राफ्ट और ईमेल कैंपेन बहुत शानदार तरीके से बनाता है। यह एडवांस्ड मॉडल्स की मदद से कंटेंट को आपकी ब्रांड वॉयस के हिसाब से तैयार करता है। इससे मार्केटर्स का समय बचता है और वे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक जैसी गुणवत्ता बनाए रख पाते हैं। बड़े-बड़े ब्रांड इस पर भरोसा करते हैं, ताकि वे अपनी कॉपीराइटिंग का काम बढ़ा सकें।

#2 अल्बर्ट AI: डिजिटल विज्ञापनों को बेहतर बनाना अल्बर्ट AI एक ऑटोमैटिक प्लेटफॉर्म है, जो कई चैनल्स पर डिजिटल विज्ञापन कैंपेन को मैनेज करता है। यह परफॉर्मेंस डाटा को विश्लेषण करके बोली, बजट, लक्ष्य करने की रणनीतियों और विज्ञापन कंटेंट को रियल टाइम में सुधार करता है। यह टूल बहुत कम मैनुअल इनपुट के साथ रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट (ROI) को सबसे ज्यादा करता है। गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड एड्स (पैसे वाले विज्ञापन) को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है।

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#3 सर्फर SEO: सर्च इंजन में दिखना आसान बनाना सर्फर SEO का काम यह पक्का करना है कि आपका कंटेंट सर्च इंजन के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज हो। यह कीवर्ड रिसर्च, ऑन-पेज SEO ऑडिट और कंटेंट स्कोरिंग के जरिए ऐसा करता है। इसकी मदद से आप ऐसी लैंडिंग पेज और ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, जो सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखें। यह आपके कैंपेन पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाकर और विज्ञापन क्वालिटी स्कोर को बेहतर बनाकर आपकी ऑनलाइन पहचान बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है।

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#4 गमलूप: मार्केटिंग के कामों को ऑटोमैटिक बनाना गमलूप अगली जनरेशन का AI ऑटोमेशन टूल है, जो लीड नर्चरिंग, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा स्क्रैपिंग और ऐसे ही दूसरे कामों के लिए एजेंटिक वर्कफ्लो तैयार करता है। यह जेपियर जैसा ही है, लेकिन इसमें AI इंटीग्रेशन की क्षमताएं ज्यादा हैं। इसका इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग के बार-बार दोहराए जाने वाले कामों को असरदार तरीके से ऑटोमैटिक कर सकते हैं। शॉपीफाई जैसी कंपनियों की टीमें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करती हैं।