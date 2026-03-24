पालतू जानवरों की देखभाल करना हो जाएगा आसान, इन 5 AI टूल्स का करें इस्तेमाल

आज-कल पालतू जानवरों के मालिकों के पास कई आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स मौजूद हैं। इनसे वे अपने जानवरों के लिए व्यक्तिगत दैनिक दिनचर्या आसानी से बना पाते हैं। ये टूल्स पेट्स के खाने-पीने के प्लान, उनकी सेहत पर नजर रखने, जरूरी कामों को याद दिलाने और उनके व्यवहार को सुधारने जैसे हर काम में मदद करते हैं। आइये जानते हैं 5 ऐसे टूल्स के बारे में, जो पालतू जानवरों की देखभाल के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं।

#1 डेजी AI पेट केयर ऐप डेजी AI पेट केयर ऐप पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक पूरा असिस्टेंट बन गया है। यह पेट्स की नस्ल, उम्र और एलर्जी जैसी चीजों के हिसाब से उनके खाने का खास प्लान बनाता है। इसके अलावा, यह पेट्स को व्यवहार ट्रेनिंग भी देता है। जैसे-जैसे आपका जानवर सीखता है, ये एक्सरसाइज खुद-ब-खुद बदलती रहती हैं। यह ऐप उनके लक्षणों को समझना, दवाइयों का समय याद दिलाना, ग्रूमिंग का शेड्यूल बनाना और रिकॉर्ड्स संभालना जैसे काम भी करता है।

#2 पेटकेयर AI ऐप पेटकेयर AI ऐप कुत्ते, बिल्ली, पक्षी और रेंगने वाले अलग-अलग जानवरों के लिए उनकी हेल्थ ट्रैक करने और खाने का प्लान बनाने में मदद करता है। यह ऐप वॉक, दवाइयों, डॉक्टर के पास जाने और ग्रूमिंग सेशन के लिए स्मार्ट रिमाइंडर भी देता है। इसके खाने के प्लान पेट्स के वजन, उम्र और एलर्जी पर आधारित होते हैं। साथ ही, इसमें फोटो देखकर मूड का पता लगाने की सुविधा भी है, जिससे व्यवहार से जुड़ी दिनचर्या बना सकते हैं।

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#3 पेट केयर स्मार्ट AI असिस्टेंट यह ऐप AI की मदद से फोटो और वीडियो स्कैन करके विजुअल चेक करता है। इससे जानवर के शरीर की बनावट और फर की कंडीशन पर नजर रखी जाती है। साथ ही, यह नस्ल के हिसाब से उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखता है। यह दवाइयों के शेड्यूल और वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स को मैनेज करके पहले से ही हेल्थ प्रोफाइल्स तैयार करता है। ओरल केयर गाइड्स के साथ पेट्स की रोज की आदतें आसान हो जाती हैं।

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#4 पेटकिट यमशेयर डेली फीस्ट फीडर CES 2026 अवार्ड्स में माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित पेटकिट यमशेयर डेली फीस्ट फीडर बिल्ट-इन कैमरों के जरिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके पालतू जानवर को गीला खाना खिलाता है। ये कैमरे खाने के पैटर्न को अपने आप ट्रैक करते हैं। UVC सैनिटाइजेशन प्रोसेस से उसका खाना हमेशा ताजा बना रहता है, जिससे खाने-पीने का काम ऑटोमेटेड रूटीन का एक स्मार्ट हिस्सा बन जाता है। इससे जानवर का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।