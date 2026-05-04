मानसिक सेहत को मजबूत बनाते हैं ये 5 AI टूल्स  

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से मानसिक सेहत को मजबूत बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इन्हें खास तौर पर भावनात्मक भलाई का ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है। ये खास प्लेटफॉर्म थैरेपी की तकनीकों को आसान तकनीक से जोड़ते हैं, ताकि लोग बेहतर तरीके से मुश्किलों से निपटने की आदत डाल सकें और अपनी भावनाओं को समझ सकें। आइये जानते हैं 5 ऐसे AI टूल, जो मानसिक सेहत को बेहतर बनाते हैं।

#1 वायसा: आपका चिकित्सकीय चैटबॉट साथी वायसा AI चैटबॉट चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए भावनात्मक सपोर्ट देता है। यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थैरेपी (CBT), माइंडफुलनेस और गाइड की हुई बातचीत का इस्तेमाल करता है। यह प्लेटफॉर्म 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहता है, जिससे आप मुश्किल समय में खुद ही एक हमदर्द और गोपनीय इंटरफेस के जरिए अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। तनाव को संभालने में सुधार लाता है, भावनात्मक मजबूती बढ़ाता है और अच्छी आदतें बनाने में सहायता करता है।

#2 यूपेर: भावनाओं को संभालने के लिए खास मदद थेरेपिस्ट द्वारा बनाया गया यूपेर एक AI असिस्टेंट है, जो CBT और डिजिटल जर्नलिंग (रोजाना लिखने) के जरिए भावनाओं को संभालने में सहायता करता है। यह उन ऐप्स की तरह नहीं है, जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। टूल आपके रोजाना के चेक-इन और भावनात्मक पैटर्न से सीखकर आपको आपकी जरूरत के मुताबिक सलाह देता है। प्लेटफॉर्म CBT, ACT और DBT जैसी थैरेपी का इस्तेमाल करता है, ताकि हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब मदद की जा सके।

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#3 वोएबोट हेल्थ: वैज्ञानिक आधार पर मदद वोएबोट हेल्थ एक AI डिजिटल असिस्टेंट है, जो CBT और वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित दूसरी विधियों पर आधारित मानसिक सपोर्ट देता है। यह रोजाना की बातचीत में शामिल होता है, ताकि आपको व्यावहारिक अभ्यास सुझाकर चिंता, डिप्रेशन और तनाव को संभालने में मदद मिल सके। प्लेटफॉर्म मानसिक सेहत को सुलभ बनाता है, तब भी जब आपके पास कोई इंसानी थैरेपिस्ट न हो। यह आसान बातचीत के जरिए लगातार मानसिक भलाई को बढ़ावा देता है।

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#4 फ्लोरिश: समग्र स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म फ्लोरिश एक ऑल-इन-वन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जो सकारात्मक मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान पर आधारित है। यह CBT की तकनीकों को एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थैरेपी (ACT) के साथ जोड़ता है। इसका AI कोच भावनात्मक वेलनेस के लिए 24 घंटे और सातों दिन मदद देता है, जिसमें आदतें बनाना, व्यक्तिगत विकास और बहुत कुछ शामिल है। कई परीक्षणों से पता चला है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों में भावनाओं, लचीलेपन और माइंडफुलनेस में काफी सुधार हुआ है।