इन 5 AI टूल्स से पानी के इस्तेमाल को बना सकते हैं बेहतर 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स पानी की बर्बादी रोकने, काम को तेज और अच्छा बनाने के साथ ही बिजली-पानी के खर्च कम करने में बहुत काम आ रहे हैं। ये लीकेज का पता लगाने, पानी की जरूरत का अंदाजा लगाने, ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने, पानी साफ करने के तरीके को सुधारने और मशीनों की खराबी का पहले से पता लगाने जैसे जरूरी कामों में इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं पानी का इस्तेमाल बेहतर बनाने वाले AI टूल्स कौनसे हैं।

#1 जाइलम व्यू वाटर इंटेलिजेंस जाइलम व्यू एक नया पानी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह AI की मदद से कंपनियों को पानी के लीकेज और मशीनों की खराबी का पहले ही पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह पानी की जरूरत का अंदाजा लगाता है और पंप के साथ पानी साफ करने वाले सिस्टम में ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है। यह टूल उन संगठनों के लिए काफी उपयोगी है, जो अपने पानी के वितरण नेटवर्क पर लगातार नजर रखना चाहते हैं।

#2 ऑटोडेस्क इंफो360 एसेट ऑटोडेस्क इंफो360 एसेट AI को संपत्ति की जानकारी के साथ जोड़कर पानी के लीकेज का पता लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव करता है और पानी साफ करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। VAPAR.Solutions के साथ जुड़कर यह CCTV फुटेज की जांच तेजी से करता है, जिससे पाइप में खराबी का पता लगाना और मरम्मत की योजना बनाना आसान हो जाता है। यह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पानी साफ करने की प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाता है।

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#3 डिजिटल ट्विन डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म पानी के नेटवर्क या ट्रीटमेंट प्लांट का एक वर्चुअल मॉडल तैयार करते हैं। इनकी मदद से ऑपरेटर बिना सेवा रोके अलग-अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं, नियंत्रण रणनीतियों की जांच कर सकते हैं और पानी के इस्तेमाल को बेहतर कर सकते हैं। ये सिस्टम संभावित खराबी का अंदाजा लगाने, नुकसान कम करने और रीयल-टाइम में कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।डिजिटल ट्विन सही और सोच-समझकर फैसले लेने का रास्ता खोलते हैं।

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#4 AI से चलने वाले प्रक्रिया सुधारने के सिस्टम औद्योगिक पानी के सही इस्तेमाल वाले प्लेटफॉर्म AI का उपयोग करके पानी के एंट्री से लेकर बाहर निकलने तक के सेंसर डाटा का लगातार विश्लेषण करते हैं। ये टूल्स तय करते हैं कि रसायनों को कब और कितना मिलाना है और पानी को दोबारा इस्तेमाल के लिए कहां मोड़ना है, जिससे पानी की खपत कम होती है। डाटा से मिली जानकारी के हिसाब से इन प्रक्रियाओं को अपने आप बेहतर बनाकर संसाधनों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं।