डिजिटल लर्निंग को बेहतर बनाने वाले 5 AI टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिजिटल पढ़ाई-लिखाई के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है। यह पढ़ाई को हर किसी के हिसाब से खास बना रहा है, कामों को खुद-ब-खुद कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स टीचर्स के लिए कई नए तरीके के समाधान लाते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। लेसन प्लान तैयार करने से लेकर कोर्स बनाने तक ये टीचर्स को बेहतर शिक्षा देने में सहूलियत देते हैं। यहां 5 शानदार AI टूल्स के बारे में बताया गया है।

#1 मैजिकस्कूल AI: मिलते हैं 60 से ज्यादा टूल मैजिकस्कूल AI एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जिसे दुनियाभर में 50 लाख से ज्यादा टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। यह 60 से ज्यादा AI संचालित टूल्स देता है, जो लेसन प्लान बनाने, असाइनमेंट तैयार करने और पढ़ाई का सामान बनाने में काम आते हैं। टीचर्स को बस प्रॉम्प्ट डालने होते हैं और यह पाठ्यक्रम के हिसाब से खास रिसोर्सेज, न्यूजलेटर्स और असेसमेंट तैयार कर देता है। यह तैयारी के घंटों बचा लेता है और पढ़ाई को सही दिशा में रखता है।

#2 D2L ब्राइटस्पेस: बड़े संस्थानों के लिए LMS D2L ब्राइटस्पेस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) है, जो बड़े संस्थानों के लिए बना है। इसमें लुमी जैसे AI फीचर्स लगे हुए हैं, जो दस्तावेजों को संवादात्मक मॉड्यूल्स में बदल देते हैं। इस सिस्टम में मौजूद इंटेलिजेंट एजेंट्स छात्रों को अपने आप नोट्स और रिमाइंडर भेजते हैं। साथ ही, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कमजोर छात्रों को पहचानने में सहायता करती है। यह टूल स्कूलों और कंपनियों को व्यक्तिगत पढ़ाई के तरीकों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए बहुत अच्छा है।

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#3 डोसेबो: बड़े स्तर की ट्रेनिंग में बेहतरीन डोसेबो बड़े स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक AI संचालित LMS के तौर पर खास पहचान रखता है। इसमें कंटेंट को टैग करने, अर्थ संबंधी सर्च करने और यूजर के बर्ताव के हिसाब से व्यक्तिगत सुझाव देने जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका शेप टूल कोर्स को तेजी से बनाने में सहूलियत देता है, जबकि रियल-टाइम प्रोग्रेस एनालिसिस कोचिंग में बिना किसी रुकावट के सहायता करती है। यह उन ग्लोबल टीमों के लिए बढ़िया है, जो कई भाषाएं बोलती हैं।

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#4 एडुआइड डॉट AI: लेसन डिजाइन को आसान बनाना एडुआइड डॉट AI लेसन डिजाइन को बहुत आसान बना देता है। यह टीचर्स की बताई जानकारी के आधार पर पढ़ाई के रिसोर्सेज और सामग्री खुद-ब-खुद तैयार कर देता है। इससे टीचर्स को हर बार शुरुआत से नया कंटेंट नहीं बनाना पड़ता और उनका काम तेजी से होता है। यह अलग-अलग छात्रों वाले क्लासरूम्स में पढ़ाई को बेहतर और सभी के लिए सुलभ बनाता है। यह मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है।