घर की पर्यावरण के अनुकूल सफाई में उपयोगी 5 AI टूल्स

घर की सफाई को टिकाऊ बनाने का मतलब होता है कचरा कम करना, संसाधनों को बचाना और रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना है। आज-कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का चलन बढ़ने के साथ ही कई ऐसे टूल सामने आए हैं, जो घर को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से साफ करने में कुशल बनाते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 टूल्स, जो घर में टिकाऊ सफाई को आसान और प्रभावी बनाते हैं।

#1 प्लैस्टनोफाय ऐप प्लैस्टनोफाय ऐप प्लैस्टनो की ओर से आपका AI साथी है। यह आपके सफाई के सामान पर पैनी नजर रखता है और जरूरी कामों का हिसाब रखता है। यह परिवार के हिसाब से पर्यावरण को ध्यान में रखकर सफाई के तरीके सुझाता है। प्लैस्टनो के जीरो-वेस्ट उत्पाद- खाद बनने वाले बैग और घुलनशील रिफिल के साथ मिलकर पैकेजिंग के कचरे को कम करने में सहायता करता है। इस तरह, आप अपनी सफाई की योजना के लिए टिकाऊ विकल्प अपना सकते हैं।

#2 आईरोबोट रूमबा या इकोवैक्स डीबॉट रोबोटिक वैक्यूम आईरोबोट रूमबा और इकोवैक्स डीबॉट जैसे रोबोटिक वैक्यूम लीडार मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये घर के उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जहां लोगों का आना-जाना ज्यादा होता है। टूल सतह के प्रकार के हिसाब से सक्शन और पानी के स्तर को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। साथ ही बिजली बचाने वाली तय कार्यप्रणाली पर चलते हैं। इनके इको-मोड हर बार की सफाई से सीखते हैं, जिससे कम संसाधन खर्च करके प्रभावी सफाई हो पाती है।

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#3 प्रेडिक्टिव क्लीनिंग AI सिस्टम्स प्रेडिक्टिव क्लीनिंग AI सिस्टम्स आपके घर में आपके आने-जाने और कमरों के इस्तेमाल के पैटर्न को समझेंगे। इससे वे घर के अलग-अलग हिस्सों की सफाई कब और कितनी बार करनी है, इसे खुद ही तय कर पाएंगे। अगर, इन्हें ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाए तो ये सिस्टम्स ऐसे खास साप्ताहिक शेड्यूल और चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, जो सभी जगहों पर एक जैसी सफाई करने के बजाय, ज्यादा जरूरी और असरदार कामों पर ध्यान देंगे।

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#4 AI-संचालित रोबोट मोप AI-संचालित रोबोट मोप आपके घर के फर्श के प्रकार को पहचान लेते हैं। ये पानी का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं और गीली सफाई के दौरान कालीनों पर जाने से बचते हैं। टूल बिना किसी मानवीय दखल के खुद ही सफाई करते हैं और पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करते हुए पर्यावरण के प्रति ज्यादा ज़िम्मेदार बनते हैं। इन्हें गूगल होम जैसे स्मार्ट असिस्टेंट्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। इससे आवाज से चलने वाले इको-शेड्यूल बना सकते हैं।