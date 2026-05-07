कामकाज का तनाव दूर कर मानसिक सेहत की निगरानी करते हैं ये 5 AI टूल्स

आज-कल कर्मचारियों और कंपनियों के लिए कामकाज की जगह मानसिक सेहत एक बड़ी और अहम चिंता बनती जा रही है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो कंपनियों को अपने कर्मचारियों की मानसिक सेहत और उनका ठीक से ध्यान रखने में मदद कर रहे हैं। यहां ऐसे 5 AI टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप मानसिक सेहत पर नजर रख सकते हैं और जरूरी मदद पा सकते हैं।

#1 अनमाइंड: कामकाज की जगह के लिए वेलनेस प्लेटफॉर्म अनमाइंड एक AI-आधारित वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जो कर्मचारियों की मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कर्मचारियों के व्यवहार के तरीकों को समझता है और उन्हें तनाव से निपटने और भावनात्मक रूप से ठीक रहने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत उपाय बताता है। यह कंपनियों को अपने कर्मचारियों की मानसिक सेहत में आ रहे बदलावों को पहचानने में मदद करता है, जिससे वे पहले ही जरूरी कदम उठा सकें और सहायता योजनाएं बना सकें।

#2 वायसा: CBT तकनीकों के साथ भावनात्मक सहायता वायसा AI की भावनात्मक सहायता को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) की तकनीकों के साथ जोड़कर कर्मचारियों को चिंता और तनाव से निपटने में सहायता करता है। यह प्लेटफॉर्म मूड पर नजर रखने की सुविधा देता है और कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाता है। AI-आधारित सहायता और थेरेपिस्ट से जुड़ने के विकल्प के साथ वायसा एक मिला-जुला तरीका अपनाता है, जो कामकाज की जगह के वेलनेस कार्यक्रमों को पूरा करता है।

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#3 यूपर: व्यक्तिगत थेरेपी की तकनीकें यूपर एक AI-संचालित मानसिक स्वास्थ्य ऐप है, जो व्यक्तिगत थेरेपी की तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिनमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी शामिल हैं। ऐप यूजर से सीखता है और उसी हिसाब से अपनी सलाह को बदलता रहता है। इसको क्लिनिकली मान्यता मिली हुई है। अध्ययनों में यूज़र की सेहत में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं, जिससे यह कामकाज की जगह पर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भरोसेमंद टूल बन जाता है।

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#4 हेडस्पेस: ध्यान और सजगता में सहयोग हेडस्पेस AI-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है। साथ ही निर्देशित ध्यान और वर्तमान में जीने की कला के अभ्यास भी कराता है। यह प्लेटफॉर्म रोजाना ध्यान और सोचने-विचारने की प्रक्रिया से कर्मचारियों को अच्छी मानसिक आदतें बनाने में मदद करता है। टूल उन कामकाज की जगह के कार्यक्रमों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जो कर्मचारियों के बीच तनाव को कम करने और उनकी पूरी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं।