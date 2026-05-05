समय को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में कमाल हैं ये 5 AI टूल

आज की तेज जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल समय को मैनेज करने के तरीके को काफी हद तक आसान बना रहे हैं। ये कामों को अपने आप करते हैं, जरूरी कामों को पहले निपटाते हैं, शेड्यूल बेहतर बनाते हैं, काम करने के आसान तरीके बताते हैं और उन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, यह भी सिखाते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जिनकी मदद से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं।

#1 टास्कडे: प्रोजेक्ट प्लानिंग को आसान बनाएं टास्कडे एक AI प्लेटफॉर्म है, जो हमें अपने काम में ज्यादा बेहतर बनाता है। यह प्रोजेक्ट की प्लानिंग को स्मार्ट तरीके से काम बनाने की सुविधा के साथ जोड़ता है। इसकी मदद से आप नए आइडिया सोच सकते हैं, अपने आप आउटलाइन बना सकते हैं और काम तय कर सकते हैं। यह सब एक ही जगह पर हो जाता है, जिससे आपको बार-बार अलग-अलग ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कई घंटे बचा सकते हैं।

#2 फायरफ्लाइज डॉट AI: मीटिंग के नोट्स बनाएं यह AI मीटिंग असिस्टेंट की तरह काम करता है और आपकी बातचीत को रियल टाइम में लिख लेता है और उनसे खास बातों या जरूरी कामों को अलग कर देता है। आप इसे मीटिंग में अपने आप शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद, केवल बने-बनाए सारांश देखकर झट से काम बांट सकते हैं। इस तरह, हर मीटिंग में नोट्स बनाने और बाद में फॉलो-अप करने में लगने वाले 45 मिनट तक का समय बचाया जा सकता है।

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#3 रीक्लेम AI: अपने शेड्यूल को बेहतर बनाएं रीक्लेम AI आपके पर्सनल शेड्यूलिंग कोच की तरह है। यह आपके कैलेंडर में खाली समय ढूंढ़ता है और आपके जरूरी कामों के लिए समय पहले से बुक कर देता है। जब इसे गूगल कैलेंडर के साथ जोड़ा जाता है तो यह आपके जरूरी काम या आदतों के लिए 'फोकस टाइम' को अपने आप सुरक्षित रखता है। इससे आप हर सप्ताह 2 से 3 घंटे बचा सकते हैं, क्योंकि यह बार-बार काम बदलने और थकान को कम करता है।

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#4 डूम डॉट AI: टीम के काम को बेहतर बनाएं यह स्मार्ट टूल मीटिंग और कैलेंडर को बेहतर बनाता है। बातचीत को नोशन या स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कामों में बदल देता है, जिन पर तुरंत काम किया जा सके। इसे टीम की मीटिंग के लिए चालू करते ही आपको फैसलों और जरूरी बातों वाला सारांश तुरंत मिल जाता है। यह आपकी टीम के काम करने की ऊर्जा और डेडलाइन के हिसाब से मीटिंग को समझदारी से री-शेड्यूल भी करता है।