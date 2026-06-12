जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण आसान बना रहे ये AI टूल

जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण आसान बना रहे ये AI टूल

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 pm Jun 12, 202609:15 pm

क्या है खबर?

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को समझने और उनका विश्लेषण करने में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। नए AI टूल बड़े पैमाने पर डाटा को कम समय में समझने और उपयोगी जानकारी निकालने में मदद कर रहे हैं। मौसम का अनुमान लगाने से लेकर सैटेलाइट तस्वीरों और शोध रिपोर्टों के अध्ययन तक, इन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा है। वैज्ञानिकों के लिए ये टूल फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बना रहे हैं।