टिकाऊ फैशन विकल्प चुनने में मददगार है AI, जानिए इसमें उपयोगी 5 टूल

आजकल फैशन उद्योग पर पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने असर को कम करने का बहुत दबाव है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल उपभोक्ताओं और डिजाइनर्स को ज्यादा समझदारी भरे और पर्यावरण के अनुकूल फैसले लेने में मदद कर रहे हैं। यहां 5 AI टूल्स के बारे में बताया है, जो कचरा कम करने, सही तरीके से चीजें जुटाने, कपड़ों के पूरे जीवनचक्र का विश्लेषण करने और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से पर्यावरण-अनुकूल सुझाव देने पर जोर देते हैं।

#1 स्टाइल 3D एटेलियर: वर्चुअल डिजाइन प्लेटफॉर्म स्टाइल 3D एटेलियर एक वर्चुअल डिजाइन प्लेटफॉर्म है। यह आपको कपड़ों को 3D में डिजाइन करने की सुविधा देता है। इससे असली सैंपल बनाने की जरूरत खत्म हो जाती है और कपड़े बर्बाद नहीं होते। यह कपड़ों के जीवनचक्र का विश्लेषण भी करता है, ताकि हर डिजाइन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन और पानी के इस्तेमाल का अंदाजा लगाया जा सके। साथ ही उत्पादन शुरू होने से पहले ही टिकाऊ कपड़ों के विकल्पों की तुलना करने में मदद करता है।

#2 मैक्स रिपोर्ट: पसंद के हिसाब से देता है निजी सुझाव मैक्स रिपोर्ट एक AI टूल है, जो आपकी पसंद के हिसाब से टिकाऊ फैशन के सुझाव देता है। यह कपड़ों के मटेरियल, उनकी सर्टिफिकेशन, कार्बन फुटप्रिंट और आपकी नैतिक पसंद सबका ध्यान रखता है। यह टूल आपको अच्छे आउटफिट और वॉर्डरोब कैप्सूल (कम कपड़ों में ज्यादा स्टाइल) के सुझाव देता है। इसके साथ ही, यह कपड़ों को रीसायकल करने के विकल्प और उनकी देखभाल के टिप्स भी बताता है, ताकि वे लंबे समय तक चलें।

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#3 WGSN: ट्रेंड बताने वाला प्लेटफॉर्म WGSN AI का इस्तेमाल करके फैशन की मांग का सटीक अनुमान लगाता है। यह सोशल मीडिया ट्रेंड, बिक्री आंकड़े और ग्राहकों के व्यवहार के तरीकों जैसे कई डाटा सोर्स का विश्लेषण करता है। यह तरीका ज्यादा उत्पादन को कम करता है, क्योंकि यह एसोर्टमेंट बिल्डर जैसे टूल की मदद से असल ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करता है। इस तालमेल से पूरी सप्लाई चेन में कचरा कम होता है, जिससे फैशन उद्योग ज्यादा टिकाऊ बनती है।

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#4 फैशनइंस्टा: तेजी से पैटर्न बनाना फैशनइंस्टा पैटर्न को स्केच से लेकर उत्पादन तक तेजी से बनाने में बहुत अच्छा है। यह कपड़े के इस्तेमाल को भी कम करता है। यह टिकाऊ प्रोटोटाइपिंग (नमूना बनाने की प्रक्रिया) को तेज कर देता है, क्योंकि यह बिना ज्यादा कचरा पैदा किए कम असर वाले मटेरियल की तेजी से टेस्टिंग करने में मदद करता है। कुशल पैटर्न बनाने पर ध्यान केंद्रित करके यह डिजाइनर्स को पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल के साथ तेजी से प्रयोग करने की सुविधा देता है।