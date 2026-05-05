AI के इस्तेमाल से बेहतर बना सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, जानिए 5 उपयोगी टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। ये सिर्फ उत्पाद की सिफारिशें करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्राहकों के व्यवहार और पसंद को समझकर निजी शॉपिंग अनुभव तैयार कर रहे हैं और कंपनियों को अलग-अलग माध्यमों से ग्राहकों से जुड़ने में सहायता करते हैं। आइये जानते हैं 5 ऐसे AI टूल्स, जो व्यक्तिगत शाॅपिंग को ग्राहकों के लिए बेहतर बना रहे हैं।

#1 इनसाइडर: ग्राहकों के डाटा को जोड़ना इनसाइडर मार्केटिंग करने वालों को अलग-अलग माध्यमों से ग्राहकों के डाटा को इकट्ठा करने और उनके व्यवहार का अंदाजा लगाने में मदद करता है। यह कंपनियों को ग्राहकों के लिए उनकी पसंद के मुताबिक और हर चैनल पर एक जैसा अनुभव देने में सक्षम बनाता है, जिससे वेबसाइट, मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी आसान हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स ई-कॉमर्स को और व्यक्तिगत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

#2 ब्लूमरीच: ग्राहकों के लिए तैयार करता है खास खरीदारी अनुभव ब्लूमरीच एक कॉमर्स एक्सपीरियंस क्लाउड है, जो एक साथ लाखों खरीदारों के लिए उनके मुताबिक खास खरीदारी के अनुभव तैयार करने की सुविधा देता है। यह AI आधारित डिस्कवरी के जरिए आपकी खोज और बिक्री की प्रक्रियाओं को ग्राहकों के अनुसार व्यक्तिगत बनाता है। इसके साथ ही, यह ऑटोमेटेड मार्केटिंग समाधान और मजबूत कंटेंट मैनेजमेंट की क्षमताएं भी मुहैया कराता है। ब्रांड्स ब्लूमरीच का उपयोग ग्राहकों के खरीदारी अनुभवों को बेहतर बनाने और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए करते हैं।

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#3 Vue.ai: रिटेल के लिए कुशल समाधान Vue.ai कैटलॉग मैनेजमेंट, इमेज मॉडरेशन, स्टाइलिंग और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग अनुभवों के लिए AI आधारित समाधान उपलब्ध कराता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए यह डाटा का विश्लेषण करके ऐसी बारीक जानकारी देता है, जिससे ऑनलाइन रिटेल के कामकाज और भी कुशल बनते हैं। इससे खुदरा विक्रेता अपनी दुकानों को बेहतर ढंग से चला पाते हैं, ग्राहकों को खरीदारी का आसान अनुभव दे पाते हैं और अपनी बिक्री बढ़ा पाते हैं।

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#4 Clerk.io: स्मार्ट पर्सनलाइजेशन सॉफ्टवेयर Clerk.io ई-कॉमर्स पर्सनलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जो ग्राहकों के व्यवहार के तरीकों का विश्लेषण करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें ग्राहक बनाता है और उनसे रिश्ते बनाए रखता है। यह अपने आप जरूरी उत्पादों की सिफारिश करता है और ईमेल मार्केटिंग के साथ-साथ ओमनी चैनल अनुभव मैनेजमेंट में भी सहयोग करता है। स्मार्ट सर्च इंजन होने के कारण सही नतीजे देता है, भले ही आपने खोजते समय कोई गलती की हो या मिलते-जुलते शब्द इस्तेमाल किए हों।