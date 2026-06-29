अंटार्कटिका में मिले 40 साल पुराने जीवाश्म का रहस्य सुलझा

अंटार्कटिका में मिले 40 साल पुराने जीवाश्म का रहस्य सुलझा, निकली डायनासोर की हड्डी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:23 pm Jun 29, 202606:23 pm

क्या है खबर?

करीब 40 साल तक म्यूजियम के एक दराज में रखा रहा एक जीवाश्म अब अंटार्कटिका में मिली पहली डायनासोर की हड्डी के रूप में पहचाना गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जीवाश्म वर्ष 1985 में जेम्स रॉस आइलैंड से एक अभियान के दौरान मिला था। उस समय वैज्ञानिक इसकी सही पहचान नहीं कर सके और इसे समुद्री जीव का अवशेष मानकर सुरक्षित रख दिया गया। अब इसकी दोबारा जांच में बड़ा खुलासा हुआ है।