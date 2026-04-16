इस महीने कतार में दिखेंगे 4 ग्रह, क्या भारत में भी दिखेगा नजारा?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह महीना काफी खास है। आज से अंतरिक्ष में कुछ दिनों तक चार ग्रह एक साथ नजर आएंगे। बुध, मंगल , शनि और नेपच्यून एक खास लाइन में दिखाई देंगे, जिसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। यह नजारा 16-23 अप्रैल तक देखा जा सकेगा। खास तौर पर 18-20 अप्रैल के बीच यह दृश्य सबसे साफ और सुंदर दिखाई देने की उम्मीद है, जिससे स्काईवॉचर्स में काफी उत्साह बढ़ गया है।

समय कब और कैसे देखें साफ नजारा? इस खास घटना को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले का होगा, जब आसमान थोड़ा अंधेरा रहता है। सुबह करीब 4:30 से 5:30 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर देखने पर यह नज़ारा साफ दिखाई देगा। देखने के लिए खुला आसमान और कम रोशनी वाली जगह चुनना जरूरी है। मंगल और शनि नंगी आंखों से दिख जाएंगे, जबकि नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या छोटे टेलिस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, जिससे दृश्य और स्पष्ट होगा।

भारत क्या भारत में दिखाई देगा यह दृश्य? यह खगोलीय घटना भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगी। भारत में इसे देखने का सही समय सूर्योदय से लगभग 30 मिनट पहले का रहेगा, जो जगह के अनुसार सुबह 05:00-5:45 बजे के बीच हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूर्व दिशा में साफ आसमान की ओर देखें। अगर आसमान साफ रहा और मौसम अनुकूल रहा, तो यह नजारा आसानी से देखा जा सकेगा और लोगों को एक दुर्लभ अनुभव मिलेगा।

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