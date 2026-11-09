2026 सबसे गर्म 4 वर्षों में से एक होगा

2026 सबसे गर्म 4 वर्षों में से एक होगा, UN की जलवायु रिपोर्ट में खुलासा

क्या है खबर?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 अब तक के रिकॉर्ड में सबसे गर्म चार वर्षों में से एक रहने की उम्मीद है। यह अनुमान विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट से सामने आया है, जिसमें एक मजबूत अल नीनो और एक दशक से अधिक समय से जारी तापमान बढ़ने के रुझान के असर को रेखांकित किया है। इन निष्कर्षों का असर तुर्की में 9 से 20 नवंबर तक होने वाली वैश्विक जलवायु वार्ता पर पड़ेगा।