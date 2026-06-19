LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / अयोध्या: राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी का पहला बयान, कहा- कोई अपराधी बचेगा नहींं
अयोध्या: राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी का पहला बयान, कहा- कोई अपराधी बचेगा नहींं
राम मंदिर चंदा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान

अयोध्या: राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी का पहला बयान, कहा- कोई अपराधी बचेगा नहींं

लेखन गजेंद्र
Jun 19, 2026
02:15 pm
क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पहली बार बयान दिया है। उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा के अनावरण और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर किसी ने राम मंदिर में चोरी की है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।

बयान

क्या बोले योगी?

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "अयोध्या के बारे में समाचारपत्रों में सुनने को मिला है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई है। और मैं कह सकता हूं कि जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई अनर्गल बातें न हो, जो राम भक्तों को आहत करती हो। अगर किसी के पास दस्तावेजी सबूत है तो कृपया SIT को उपलब्ध कराएं। SIT जांच करके देगी।"

बयान

बस 15 दिन इंतजार करो- योगी

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, "राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि हमने 500 साल तक मर्यादित रहते हुए संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, थोड़ा इंतजार कर लो। चिंता मत करो, लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम मंदिर को अपमानित करने वालों के बहकावे में कभी न आए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम न हो।" उन्होंने कहा कि SIT की जांच रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी न करें।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

योगी आदित्यनाथ का बयान

Advertisement