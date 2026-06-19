अयोध्या: राम मंदिर चंदा चोरी पर योगी का पहला बयान, कहा- कोई अपराधी बचेगा नहींं

बयान

क्या बोले योगी?

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "अयोध्या के बारे में समाचारपत्रों में सुनने को मिला है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई है। और मैं कह सकता हूं कि जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई अनर्गल बातें न हो, जो राम भक्तों को आहत करती हो। अगर किसी के पास दस्तावेजी सबूत है तो कृपया SIT को उपलब्ध कराएं। SIT जांच करके देगी।"