योगी आदित्यनाथ का मतदाता सूची विवाद पर विपक्ष पर तीखा हमला, जानिए क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस आचरण को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, "वे (विपक्ष) लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई हर साजिश का हिस्सा रहे हैं और उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और उसके UPA सहयोगियों की वर्तमान कार्रवाइयां और बयानबाजी बेहद गैर-जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक हैं। यह देश की छवि को खराब करने वाली है।"