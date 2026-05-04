तमिलनाडु में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी हुई सच

क्या तमिलनाडु में प्रशांत किशोर अब धोनी से ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे?

लेखन Manoj Panchal 03:30 pm May 04, 202603:30 pm

क्या है खबर?

बिहार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की दक्षिण भारत के अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को लेकर की गई भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में TVK सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। केवल 2 साल पहले बनी इस पार्टी ने राज्य की पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) को कड़ी चुनौती दी है।