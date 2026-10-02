क्या है 8 साल पुराना मामला, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद को जारी हुआ गैर-जमानती वारंट?

यह मामला 2018 का है। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ साहिबाबाद थाना क्षेत्र मे वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में गए थे, जहां उनकी गाजियाबाद के नूरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार से झड़प हो गई थी।

धर्मेंद्र का आरोप है कि उन्होंने चंद्रशेखर से हथियार लाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा था और धमकी दी थी।

मामले में पुलिस ने IPC की धारा 323 और 305 के तहत FIR दर्ज की थी।