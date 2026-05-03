पश्चिम बंगाल की फालता सीट पर क्यों रद्द की गई वोटिंग?

वजह

क्यों रद्द की गई वोटिंग?

एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "विशेष पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पाया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आधार थे कि फालता के कई मतदान केंद्रों में चुनाव प्रक्रिया बैलेट यूनिट पर टेप और परफ्यूम लगाने के कारण दूषित हो गई थी। वीडियो फीड टूटे हुए पाए गए, उनमें बड़े गैप थे। अनाधिकृत लोगों को मतदान कक्षों में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता था और EVM की बैलेट यूनिट के साथ छेड़छाड़ पाई गई।"