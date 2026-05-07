भारतीय वायुसेना से बंगाल की राजनीति तक: कौन थे सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ? 

वायुसेना भारतीय वायुसेना में 18 साल तक दी सेवाएं चंद्रनाथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने रामकृष्ण मिशन से जुड़े संस्थानों में की थी। वे शांत स्वभाव और अनुशासित जीवन के लिए जाने जाते थे। युवावस्था में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने पर भी विचार किया था, लेकिन बाद में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। उन्होंने करीब 18 साल वायुसेना में सेवा दी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और फिर राजनीति की तरफ बढ़े।

राजनीति TMC के दौर में बने सुवेंदु के करीबी चंद्रनाथ और सुवेंदु की पहचान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दौर से थी। दोनों पूर्वी मेदिनीपुर से आते थे और पुराने राजनीतिक संबंध साझा करते थे। चंद्रनाथ का परिवार भी पहले TMC से जुड़ा हुआ था। उनकी मां हासी रथ पंचायत स्तर की राजनीति में सक्रिय रही थीं। 2019 में जब सुवेंदु ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, तब चंद्रनाथ उनकी टीम का हिस्सा बने। इसके बाद 2020 में सुवेंदु के भाजपा में आने पर चंद्रनाथ ने भी पार्टी बदल ली।

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रणनीति संभालते थे ये जिम्मेदारियां भाजपा में आने के बाद चंद्रनाथ तेजी से सुवेंदु के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। शुरुआत में वे कार्यालय और प्रशासनिक काम देखते थे, लेकिन बाद में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक समन्वय और कार्यकर्ताओं से संपर्क जैसी जिम्मेदारियां संभालने लगे। भाजपा के भीतर उन्हें 'शैडो मैन' कहा जाता था। भवानीपुर उपचुनाव समेत कई अहम राजनीतिक अभियानों में उनकी भूमिका बताई जाती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चंद्रनाथ संवेदनशील राजनीतिक मामलों और बैकरूम ऑपरेशन को संभालने में माहिर थे।

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विवाद मतगणना से पहले भवानीपुर में किया था विरोध प्रदर्शन मतगणना से पहले 30 अप्रैल को ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची थीं। उसी दौरान चंद्रनाथ भाजपा समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और कथित तौर पर मतगणना केंद्र के पास खड़ी TMC की प्रचार गाड़ी पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों के साथ बहस भी हुई। पुलिस और CRPF के हस्तक्षेप के बाद वाहन को वहां से हटाया गया। उस समय सुवेंदु कोलकाता में मौजूद नहीं थे और चंद्रनाथ ने ही विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था।