पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है

पश्चिम बंगाल में कैसी है TMC की वित्तीय स्थिति? ऑडिट रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

लेखन भारत शर्मा 06:44 pm Jun 16, 202606:44 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा से मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस समय अपनी बगावत से जूझ रही है। हालांकि, लगातार 3 बार राज्य की सत्ता में रहने के लिए TMC की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC की विशाल संपत्ति का खुलासा किया है। पार्टी के पास सैकड़ों करोड़ रुपयों की संपत्ति जमा है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।