पश्चिम बंगाल में TMC नेता कुणाल घोष की कार पर पत्थरों और अंडों से हमला

पश्चिम बंगाल: TMC नेता कुणाल घोष की कार पर पत्थरों और अंडों से हमला, कोलकाता लौटे

लेखन भारत शर्मा 07:25 pm Sep 26, 202607:25 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से एक बड़ी राजनीतिक हिंसा की खबर सामने आई है। हुगली के उत्तरपारा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष की कार पर उग्र भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया है। यह घटना शनिवार (26 सितंबर) को उस समय हुई जब कुणाल घोष श्रीरामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक राजनीतिक रैली में शामिल होने जा रहे थे। इसके बाद वह वापस कोलकाता लौट आए।