पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन पीछे

बहरामपुर सीट बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1951 में अस्तित्व में आई थी और कांग्रेस के बिजय कुमार घोष पहले विधायक बने थे। वर्ष 2021 तक यहां से कांग्रेस 5 बार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। वर्ष 1977, 1982, 1987 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के देबब्रता बंद्योपाध्याय विधायक रहे थे। वर्ष 2021 में भाजपा ने पहली बार सीट जीती थी और सुब्रता मैत्रा विधायक बने थे। वे फिर मैदान में हैं।

चुनाव

कौन हैं अधीर रंजन चौधरी?

अधीर रंजन कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वे राजीव गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए थे और 1991 में हारने के बाद 1999 में पहली बार बहरामपुर से सांसद चुने गए। इसके बाद वे लगातार 2004 से 2019 तक जीतते रहे। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में रेल राज्यमंत्री का जिम्मा संभाला था और 2019 में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे थे। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अधीर 2024 में TMC के यूसुफ पठान से हार गए थे।