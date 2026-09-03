कोलकाता में TMC कार्यालय में घुसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की

कोलकाता में TMC कार्यालय में घुसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, अभिषेक बनर्जी ने साझा किया वीडियो

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Sep 03, 202612:21 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यालय पर हमला हुआ है, जिसका वीडियो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने साझा किया है। उन्होंने एक्स पर कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय पर हमले और तोड़फोड़ का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वीडियो में कुछ लोग कार्यालय से टीवी और प्रिंटर समेत कई उपकरण ले जाते दिख रहे हैं। उन्होंने घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।