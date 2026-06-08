पश्चिम बंगाल के फाल्टा से TMC उम्मीदवार रहे जहांगीर खान नेपाल सीमा से गिरफ्तार
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान सोमवार को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिए गए। उनको सीमा के पास विशेष कार्य बल (STF) ने गिरफ्तार किया है। जहांगीर के ऊपर विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में छेड़छाड़ करने, मतदाताओं को धमकाने समेत कई मामलों में 7 FIR दर्ज है। जहांगीर पिछले काफी दिनों से पुलिस से बच रहे थे।
आदेश
फाल्टा में दोबारा हुए चुनाव में नाम वापस लिया
विधानसभा चुनाव में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान उनके ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद, चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल का चुनाव फाल्टा में रद्द कर दिया और 21 मई को दोबारा से चुनाव कराया। हालांकि, चुनाव से कुछ दिन पहले जहांगीर ने अपना नाम वापस ले लिया। इस सीट पर हुए चुनाव के परिणाम 24 मई को जारी हुए, जिसमें भाजपा के देबांशु पांडा ने एक लाख से अधिक वोट से विजय प्राप्त की।
विवाद
खुद को पुष्पा कहकर चर्चा में आए थे जहांगीर
बंगाल में फाल्टा में धांधली और EVM से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी। हालांकि, जहांगीर कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए और सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद 26 मई तक उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। TMC नेता डायमंड हार्बर के पुलिस पर्यवेक्षक 'सिंघम' कहलाने वाले अजयपाल शर्मा को चुनौती देकर चर्चा में आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वह 'सिंघम' हैं तो वह 'पुष्पा' हैं।