पश्चिम बंगाल के फाल्टा से TMC उम्मीदवार रहे जहांगीर खान नेपाल सीमा से गिरफ्तार (फाइल तस्वीर)

पश्चिम बंगाल के फाल्टा से TMC उम्मीदवार रहे जहांगीर खान नेपाल सीमा से गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 12:18 pm Jun 08, 202612:18 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान सोमवार को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिए गए। उनको सीमा के पास विशेष कार्य बल (STF) ने गिरफ्तार किया है। जहांगीर के ऊपर विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में छेड़छाड़ करने, मतदाताओं को धमकाने समेत कई मामलों में 7 FIR दर्ज है। जहांगीर पिछले काफी दिनों से पुलिस से बच रहे थे।