पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: आसनसोल दक्षिण से भाजपा की अग्निमित्रा पॉल आगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल 10,509 वोट से आगे चल रही हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तापस बनर्जी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) शिल्पी चक्रवर्ती तीसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के सौविक मुखर्जी चौथे स्थान पर हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा और TMC के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है।
इतिहास
क्या है आसनसोल दक्षिण सीट का इतिहास?
पहले आसनसोल एक विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद इसे आसनसोल दक्षिण और उत्तर में बांट दिया गया। दक्षिण सीट पर 2011 से अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2011 और 2016 में TMC के तापस बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को हराया था। 2021 में TMC ने तापस को रानीगंज से लड़ाया और दक्षिण से अभिनेत्री सायोनी घोष को टिकट दिया। यही दांव उल्टा पड़ा और भाजपा की अग्निमित्रा पॉल जीत गईं।
चुनाव
लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं अग्निमित्रा पॉल
अग्निमित्रा पॉल कोलकाता में फैशन डिजाइनर थीं और खुद का ब्रांड बनाया था। उन्होंने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया। उनको 2020 में बंगाल भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा और सायोनी घोष को हराया। तुरंत बाद 2022 के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में TMC के शत्रुघन सिन्हा और 2024 में मेदिनीपुर से लोकसभा चुनाव में TMC की जून मालिया से हार गईं। इस साल उन्हें, बंगाल भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है।