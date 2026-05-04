पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा कैसे आगे? सुवेंदु अधिकारी ने जवाब दिया
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा 198 सीटों पर आगे चल रही है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) 89 सीटों पर आगे है। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बंगाल में भाजपा की इस बढ़त का श्रेय भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटों के विभाजन को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों का विभाजन हो चुका है।
बयान
क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
दक्षिण बंगाल को TMC का गढ़ माना जाता है, यहां 32 सीटों पर भाजपा और 9 सीटों पर TMC आगे है। सुवेंदु ने कहा, "मुस्लिमों का विभाजन हो चुका है। यह विभाजन मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में हुआ। दक्षिण बंगाल और कूच बिहार में मुसलमान अभी भी शुरुआत में TMC की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, लेकिन 2021-2024 वाली 90-95 प्रतिशत की एकजुटता अब नहीं रही। उनके समर्थन आधार में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं।"
चुनाव
मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 66 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। यहां कुल 22 विधानसभा सीटे हैं और अधिकतर पर भाजपा को जीत मिलती दिख रही है। इसके साथ ही यहां 89 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है, इसके बावजूद अधिकतर पर भाजपा आगे है। जबकि 2021 के विधानसभा चुनावों में 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली करीब 85 में 75 सीटों पर TMC ने एकतरफा जीत दर्ज की थी।