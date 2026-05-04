पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा कैसे आगे? सुवेंदु अधिकारी ने जवाब दिया

बयान

क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?

दक्षिण बंगाल को TMC का गढ़ माना जाता है, यहां 32 सीटों पर भाजपा और 9 सीटों पर TMC आगे है। सुवेंदु ने कहा, "मुस्लिमों का विभाजन हो चुका है। यह विभाजन मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में हुआ। दक्षिण बंगाल और कूच बिहार में मुसलमान अभी भी शुरुआत में TMC की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, लेकिन 2021-2024 वाली 90-95 प्रतिशत की एकजुटता अब नहीं रही। उनके समर्थन आधार में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं।"