पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी 600 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पबित्रा कर हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांति गोपाल गिरी तीसरे और कांग्रेस के शेख जरियातुल हुसैन पांचवे पर हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 सीटों पर आगे है।
इतिहास
क्या है नंदीग्राम सीट का इतिहास?
नंदीग्राम सीट तामलुक लोकसभा क्षेत्र में आती है और 1951 से अस्तित्व में है। यहां 1996 तक कांग्रेस करीब 6 बार चुनाव जीती है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने 2 बार और जनता पार्टी ने एक बार चुनाव जीता है। इसके बाद वर्ष 2001 से 2009 तक यहां CPI का कब्जा रहा, लेकिन 2009 में हुए उपचुनाव में TMC के पाले में आ गई। वर्ष 2016 में यह सीट सुवेंदु अधिकारी ने TMC में रहकर जीती थी।
चुनाव
2021 में ममता बनर्जी को हरा चुके हैं सुवेंदु
बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु करकुली में पैदा हुए हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री थे। अविवाहित सुवेंदु कांग्रेस से राजनीति में आए और 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद और 2006 में कोंटाई से विधायक चुने गए। वे 2007-08 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान TMC से जुड़े और उसे सत्ता दिलाई। 2020 में वे भाजपा में आ गए और 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मात्र 1,956 वोट से हराया।