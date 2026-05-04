नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आगे

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आगे

लेखन गजेंद्र 12:14 pm May 04, 202612:14 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी 600 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पबित्रा कर हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांति गोपाल गिरी तीसरे और कांग्रेस के शेख जरियातुल हुसैन पांचवे पर हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 सीटों पर आगे है।