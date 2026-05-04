पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: पानीहाटी से आरजी कर रेप पीड़िता की मां जीत की ओर
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। यहां आरजी कर अस्पताल में रेप-हत्या का शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ भाजपा उम्मीदवार हैं और 2,763 वोट से आगे चल रही हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीर्थंकर घोष हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 पर आगे है।
इतिहास
क्या है पानीहाटी सीट का इतिहास?
पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र दमदम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य पहले विधायक बने थे। 1972 में सीट कांग्रेस ने जीती, लेकिन 1987 तक फिर कम्युनिस्ट के पास रही। वर्ष 1996 में निर्मल घोष ने कांग्रेस, फिर 2001 में TMC के टिकट पर जीत दर्ज की। 2006 में फिर गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य यहां से जीते। वर्ष 2011 से TMC के निर्मल घोष यहां से विधायक हैं।
चुनाव
क्या है आरजी कर रेप मामला?
वर्ष 2024 में 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया। मामले में अस्पताल के स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। CBI ने संजय के खिलाफ अक्टूबर में 200 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संजय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि, पीड़िता के परिजन संतुष्ट नहीं हैं।