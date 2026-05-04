पानीहाटी से आरजी कर रेप पीड़िता की मां आगे

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: पानीहाटी से आरजी कर रेप पीड़िता की मां जीत की ओर

लेखन गजेंद्र 12:15 pm May 04, 202612:15 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। यहां आरजी कर अस्पताल में रेप-हत्या का शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ भाजपा उम्मीदवार हैं और 2,763 वोट से आगे चल रही हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीर्थंकर घोष हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 पर आगे है।