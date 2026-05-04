कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही जश्न पर रोक, विजय जुलूस-सार्वजनिक समारोह की मनाही

लेखन गजेंद्र 12:37 pm May 04, 202612:37 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही विजय जुलूस और जश्न पर रोक लगा दिया गया है। यह रोक एक दिन के लिए लागू रहेगी। कोलकाता पुलिस ने आदेश जारी कर बताया कि सोमवार 4 मई को शांति और सुकून बनाए रखने के लिए, चुनाव नतीजों के संबंध में कोई भी जीत का जुलूस, रैली या सार्वजनिक जश्न नहीं निकाला जाएगा। यह रोक बिना किसी छूट के सभी राजनीतिक पार्टियों या संगठनों पर एक जैसी लागू होगी।