सोनारपुर दक्षिण से भाजपा की रूपा गांगुली आगे

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: सोनारपुर दक्षिण से भाजपा की रूपा गांगुली आगे

लेखन गजेंद्र 12:15 pm May 04, 202612:15 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा नेता रूपा गांगुली 7,800 वोट से आगे चल रही हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अरुंधति मैत्रा (लवली) हैं। तीसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी परामिता दासगुप्ता और कांग्रेस की सुब्रत दत्ता चौथे स्थान पर हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 सीटों पर आगे है।