पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: सोनारपुर दक्षिण से भाजपा की रूपा गांगुली आगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा नेता रूपा गांगुली 7,800 वोट से आगे चल रही हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अरुंधति मैत्रा (लवली) हैं। तीसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी परामिता दासगुप्ता और कांग्रेस की सुब्रत दत्ता चौथे स्थान पर हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि TMC अभी 98 सीटों पर आगे है।
इतिहास
क्या है सोनारपुर दक्षिण सीट का इतिहास?
सोनारपुर दक्षिण विधानसभा जादवपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। सोनारपुर पहले एक सीट थी, जो 1962 में अस्तित्व में आई थी। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खगेंद्र कुमार रॉय चौधरी पहले विधायक थे। तब से 2006 तक यहां 12 चुनाव हुए और 2001 को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टियां जीतती रहीं। वर्ष 2011 में परिसीमन आयोग के आदेश पर इस चुनाव क्षेत्र को सोनारपुर दक्षिण-उत्तर में विभाजित कर दिया गया। तब से यहां TMC का विधायक है। अभी अरुंधति मैत्रा विधायक हैं।
चुनाव
महाभारत की द्रौपदी नहीं जीत सकीं कोई चुनाव
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाकर घर-घर में प्रसिद्ध हुईं रूपा गांगली 2015 में भाजपा में शामिल हुई थीं। इसके बाद उन्होंने 2016 में हावड़ा उत्तर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन TMC के लक्ष्मी रतन शुक्ला से हार गईं और तीसरे स्थान पर रहीं। कोलकाता में पैदा हुईं रूपा की कुल संपत्ति 9.4 करोड़ है। वह बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं और 2016-2022 तक राज्यसभा की मनोनित सदस्य रह चुकी हैं।