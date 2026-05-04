माथाभंगा से निशीथ प्रमाणिक आगे

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: माथाभंगा से निशीथ प्रमाणिक आगे

लेखन गजेंद्र 12:17 pm May 04, 202612:17 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। कूच बिहार जिले में स्थित माथाभंगा विधानसभा सीट से भाजपा नेता और पूर्व गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक 13,098 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सबलू बर्मन हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खगेन चंद्र बर्मन तीसरे और कांग्रेस के क्षितेंद्र नाथ बर्मन सातवें स्थान पर हैं। राज्य में भाजपा सरकार बनते दिख रही, जबकि TMC 98 सीटों पर आगे है।