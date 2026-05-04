पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026: माथाभंगा से निशीथ प्रमाणिक आगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। कूच बिहार जिले में स्थित माथाभंगा विधानसभा सीट से भाजपा नेता और पूर्व गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक 13,098 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सबलू बर्मन हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खगेन चंद्र बर्मन तीसरे और कांग्रेस के क्षितेंद्र नाथ बर्मन सातवें स्थान पर हैं। राज्य में भाजपा सरकार बनते दिख रही, जबकि TMC 98 सीटों पर आगे है।
इतिहास
क्या है माथाभंगा सीट का इतिहास?
माथाभंगा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के तहत आती है और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1951 में अस्तित्व में आई थी और तब कांग्रेस के सरदा प्रसाद प्रमाणिक पहले विधायक बने थे। सीट पर 2006 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 2011 में पहली बार TMC के बिनय कृष्ण बर्मन जीते थे, जो 2021 तक रहे। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में सीट भाजपा के सुशील बर्मन ने जीत ली थी।
चुनाव
कौन हैं निशीथ प्रमाणिक?
बंगाल के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक रहे निशीथ ने TMC से अपनी राजनीति की शुरूआत की थी। इसके बाद 2019 में भाजपा में आ गए। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कूच बिहार से जीत दर्ज की। वे 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय गृह और खेल राज्य मंत्री बने थे। 10वीं पास निशीथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में TMC के जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने हराया था। निशीथ पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा है।