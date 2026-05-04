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ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा- आखिरी राउंड की गिनती के बाद TMC जीतेगी
ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी किया

ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा- आखिरी राउंड की गिनती के बाद TMC जीतेगी

लेखन गजेंद्र
May 04, 2026
01:11 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं और अभी शुरूआती रूझान में भाजपा बहुमत की सरकार बनाते दिख रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आखिरी राउंड की गिनती होने तक तृणमूल कांग्रेस (TMC) ही जीतेगी। उन्होंने मतगणना एजेंट और कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र न छोड़ने को कहा है।

संदेश

कार्यकर्ता को अधिक सतर्क रहने को कहा

उन्होंने एक्स पर 'जरूरी बात' कहके अपना वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही राउंड की मतगणना हुई है और इसमें भाजपा खुद को आगे बताकर TMC के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि अपना मन खराब करने की जरूरत नहीं है और आखिरी राउंड की गिनती होने तक TMC ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि कई जगह पर गिनती बीच में बंद हुई थी।

बंगाल

बंगाल में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार किया 

शुरूआती रुझानों में भाजपा और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब भाजपा यहां इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। फिलहाल TMC कुल 92 और भाजपा 182 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में यहां पहली बार भाजपा की सरकार बन सकती है और ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है।

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नारे

ममता बनर्जी के घर के आगे 'जय श्रीराम' के नारे

बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आना बाकी है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्म मनाना शुरू कर दिया है। गिनती के बीच भबानीपुर में मुख्यमंत्री ममता के आवास के बाहर बाइक में सवार लोग 'जय श्रीराम' के नारे लगाते दिखे। ये लोग भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। नारे लगाने के बाद पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा। कोलकाता पुलिस ने 4 मई को परिणाम के बाद विजय जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगाया है।

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ट्विटर पोस्ट

ममता बनर्जी के आवास के बाहर जय श्रीराम के नारे

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