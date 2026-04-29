पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में मतदान के लिए लोग कतारों में खड़े दिखे

पश्चिम बंगाल में छिटपुट विवाद के बीच दोपहर 1 बजे तक 61.11 प्रतिशत मतदान

लेखन गजेंद्र 02:20 pm Apr 29, 202602:20 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक 61.11 प्रतिशत मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक पूर्व बर्धमान और हुगली मतदान करने में सबसे आगे हैं। यहां क्रमश: 66.80 और 64.57 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा कोलकाता उत्तर, हावड़ा और नादिया में 60 प्रतिशत से अधिक, कोलकाता दक्षिण, दक्षिण-उत्तर 24 परगना जिलों में अब तक 59 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है।