पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भबानीपुर से रहेंगे विधायक, नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे

चुनाव

भबानीपुर में ममता को हराने के लिए भाजपा ने ताकत लगाई

मुख्यमंत्री सुवेंदु ने इस चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ा था। उन्होंने नंदीग्राम के साथ भबानीपुर में ममता को चुनौती दी थी। नंदीग्राम को जीतने के साथ सुवेंदु ने भबानीपुर में ममता को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। भाजपा ने यह सीट जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक दी थी। यहां बंगाली हिंदू 42 प्रतिशत और गैर-बंगाली व्यापारी समुदाय 34 प्रतिशत है। इलाके में मुस्लिम आबादी 24 प्रतिशत है।