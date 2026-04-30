ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को खारिज किया, कहा- TMC 226 का आंकड़ा पार करेगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आने के एक दिन बाद गुरुवार को अपना वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने बांग्ला भाषा में दिए संदेश में अपने सभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के कार्यकर्ताओं को 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहने और मतगणना केंद्रों पर निगरानी को कहा है। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए TMC की जीत की संभावना जताई और कहा कि पार्टी इस बार 226 का आंकड़ा पार करेगी।

संदेश मैं खुद भबानीपुर में डटी रहूंगी- ममता ममता ने कहा, "मैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता से एकजुट होने और सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं कि आज से सभी लोग मतगणना प्रक्रिया पर सतर्क नजर रखें। यदि आवश्यक हुआ, तो मैं स्वयं अपने (भबानीपुर) निर्वाचन क्षेत्र में निगरानी के लिए रहूंगी।" उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा, "दिन में अपने सहयोगियों को काम पर भेजें और रात में खुद पहरा देने की जिम्मेदारी खुद संभाल लें। अगर मैं पहरा दे सकती हूं, तो आप भी दे सकते हैं।"

एग्जिट पोल पहले भी एग्जिट पोल ने भाजपा के पक्ष में अभियान चलाया है- ममता मुख्यमंत्री ममता ने एग्जिट पोल पर कहा कि 2016 और 2021 में यही पैटर्न देखने को मिला था, जिसमें एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में थे, लेकिन सब विफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना से पहले लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए मीडिया में सनसनीखेज खबरें फैलाई जा रही थीं और भाजपा ने चैनलों को संदेश भेजे थे। ममता ने कहा कि भाजपा जानती है कि हम 226 सीटों का आंकड़ा पार करने वाले हैं।

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