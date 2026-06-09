TMC विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में ममता बनर्जी के आवास पहुंची CID

छापा

आवास के पास केंद्रीय बल तैनात

TMC नेताओं ने जांच अधिकारियों से कहा कि आवास पर न तो ममता हैं और न ही अभिषेक हैं। दोनों INDIA गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। इस बीच, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ममता के आवास के सामने केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। जांच टीम अभिषेक के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में भी पहुंची है। इस घटनाक्रम के बीच, ममता सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं।