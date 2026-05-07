पश्चिम बंगाल: आरजी कर रेप पीड़िता के घर के पास बम विस्फोट, 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पनिहाटी के वार्ड नंबर 2 में दत्ता रोड पर भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय निवासियों से बातचीत कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उन पर बम फेंका और फरार हो गए। बता दें कि यहां से भाजपा ने रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीर्थंकर घोष को 28,836 वोटों से हराया है। भाजपा ने हमले का आरोप TMC समर्थकों पर लगाया है। पुलिस हमलावरों को ढूंढ रही है।

जांच

इलाके में पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाके में पुलिस बल तैनात है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से ही अलग-अलग जिलों से हिंसा, उपद्रव, मारपीट, तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। अभी तक 5 की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस ने 200 से अधिक को गिरफ्तार किया है।