कोलकाता में 'मस्जिद पाड़ा रोड' की नामपट्टी हटाकर उसकी जगह दूसरा नाम का बैनर लगाया गया

पश्चिम बंगाल: भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'मस्जिद पाड़ा रोड' की नामपट्टी हटाई, आसनसोल में सालों बाद खुला मंदिर

लेखन गजेंद्र 01:40 pm May 05, 202601:40 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही हिंसक वारदात, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे लोग कोलकाता में मस्जिद पाड़ा रोड की नाम पट्टिका को तोड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मस्जिद पाड़ा रोड के गेट द्वार पर लिखे नाम को हथौड़े से तोड़कर उसे 'नेताजी पल्ली रोड' का बैनर लगाया गया है।